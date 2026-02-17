‘Blocca l’Hpv’ serie A Women e Msd per prevenzione cancro da Papillomavirus
La serie A Women e Msd Italia lanciano una nuova campagna per prevenire il cancro causato dal Papillomavirus. La iniziativa utilizza l’immagine di un portiere di calcio per rappresentare il ruolo della vaccinazione nel bloccare il virus. La campagna mira a sensibilizzare le giovani donne sull’importanza di proteggersi in modo semplice e diretto.
(Adnkronos) – La metafora del portiere di calcio è alla base della nuova campagna di comunicazione 'Blocca l'Hpv con la vaccinazione', promossa da Msd Italia e Serie A Women. Approvata dal ministero della Salute, l'iniziativa – presentata oggi a Roma – si inserisce in un progetto di collaborazione che va oltre l'aspetto sportivo, perseguendo un.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Internet, Panfilo (Fondazione Msd): "Con CAREmotions parliamo ai giovani di prevenzione e stili di vita attraverso i video"
Panfilo della Fondazione Msd spiega che con il progetto CAREmotions vogliono parlare ai giovani di prevenzione e stili di vita sani.
Vaccino anti-Hpv, troppi dubbi frenano la prevenzione: “Sette genitori su dieci non lo ritengono utile”
In Italia, il vaccino anti-Hpv è ancora poco diffuso, con molti genitori che ne dubitano l’utilità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanita': gli avvenimenti della settimana; Sanita': gli avvenimenti di MARTEDI' 17 febbraio.
«Blocca l’HPV con la vaccinazione» la nuova campagna con le protagoniste della Serie A WomenL’HPV, o Papillomavirus, rappresenta l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi. In Italia, si stima che ogni anno circa 8.800 tumori siano causati da infezioni croniche da cep ... corriere.it
Serie A Women in campo contro l’Hpv, ‘vaccinazione per bloccarlo’Il calcio come metafora della prevenzione e come veicolo per portare a quante più persone possibile il messaggio che il Papillomavirus può causare diversi tumori e che la prevenzione, a partire dalla ... ansa.it
Buon pomeriggio viaggiatori, qualcuno su series X ha problemi con il gioco dopo l'ultimo aggiornamento Non riesco più a giocare si blocca in continuazione. facebook