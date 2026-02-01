Vaccinazione anti Hpv ecco i numeri

Le farmacie continuano a spingere sulla vaccinazione contro l’Hpv. Federfarma ha intensificato le campagne di informazione, puntando sulla vicinanza dei farmacisti e sulla fiducia che i cittadini hanno nei loro servizi. L’obiettivo è aumentare le coperture e proteggere più persone possibile.

Prosegue con determinazione l'azione capillare di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione vaccinale, promossa da Federfarma facendo leva sul ruolo di prossimità delle farmacie e sulla fiducia che i cittadini ripongono nei farmacisti. Un impegno che nelle Marche ha trovato una concreta applicazione nella campagna contro il Papillomavirus umano (Hpv), attivata proprio nel mese internazionale dedicato alla prevenzione dell'infezione. Si è trattato di una sperimentazione avviata nella regione Marche, (prima in Italia insieme alla Lombardia) che ha acceso un dibattito di rilievo nazionale ed è consistita nella vaccinazione gratuita anti Hpv.

