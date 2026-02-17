Serie A Sala | Inter mia squadra del cuore Bastoni ha sbagliato ma Chiellini…

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato il caso Kalulu-Bastoni, chiarendo che per lui l’Inter resta la squadra del cuore e che Bastoni ha commesso un errore. Sala ha sottolineato che, nonostante l’episodio, il difensore dell’Inter deve comunque essere sostenuto e che Chiellini, invece, ha mostrato un’altra faccia. Nei dettagli, Sala ha aggiunto che l’episodio ha acceso il dibattito tra i tifosi, creando tensioni anche fuori dal campo.

Le polemiche legate alla vicenda Kalulu-Bastoni non si placano. Questa volta ha parlare è stato il sindaco di Milano, e noto tifoso dell'inter, Giuseppe Sala. Il sindaco, a margine della Presentazione del nuovo report Your Next Milano 2026, ha voluto esprimere il suo pensiero a riguardo di quanto accaduto nel derby d'Italia. Ecco, di seguito, le sue parole: Il pensiero di Giuseppe Sala su quanto accaduto in Inter - Juventus: «È chiaro che io sono di parte perché l'Inter è la mia squadra del cuore, però andiamoci piano, soprattutto perché si rischia di scatenare poi una rabbia e una violenza sui social che ha degli effetti negativi.

