Serie A Sala | Inter mia squadra del cuore Bastoni ha sbagliato ma Chiellini…
Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato il caso Kalulu-Bastoni, chiarendo che per lui l’Inter resta la squadra del cuore e che Bastoni ha commesso un errore. Sala ha sottolineato che, nonostante l’episodio, il difensore dell’Inter deve comunque essere sostenuto e che Chiellini, invece, ha mostrato un’altra faccia. Nei dettagli, Sala ha aggiunto che l’episodio ha acceso il dibattito tra i tifosi, creando tensioni anche fuori dal campo.
Le polemiche legate alla vicenda Kalulu-Bastoni non si placano. Questa volta ha parlare è stato il sindaco di Milano, e noto tifoso dell'inter, Giuseppe Sala. Il sindaco, a margine della Presentazione del nuovo report Your Next Milano 2026, ha voluto esprimere il suo pensiero a riguardo di quanto accaduto nel derby d'Italia. Ecco, di seguito, le sue parole: Il pensiero di Giuseppe Sala su quanto accaduto in Inter - Juventus: «È chiaro che io sono di parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, però andiamoci piano, soprattutto perché si rischia di scatenare poi una rabbia e una violenza sui social che ha degli effetti negativi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Sala sull'affaire Bastoni dopo Inter-Juve: "Ha sbagliato, ma anche Chiellini e Del Piero simulavano"Beppe Sala ha criticato Alessandro Bastoni per aver simulato durante l'ultimo match tra Inter e Juventus, aggiungendo che anche Chiellini e Del Piero si erano comportati allo stesso modo in passato.
Sala difende Bastoni: «Alessandro ha sbagliato ma Del Piero e Chiellini non facciano i censori perchè…»Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha preso posizione sulla polemica scoppiata dopo la partita tra Inter e Juventus, in cui Alessandro Bastoni è stato al centro di critiche.
Amore e Nebbia, la storia di JAMES - SILENT HILL 2 REMAKE [01]
Argomenti discussi: Anche loro simulavano, Sala contro Del Piero e Chiellini per difendere Bastoni; Protocollo Var, una scusa che non regge più. E la simulazione di Bastoni è due volte sgradevole; Inter-Juve, Beppe Sala: Da Chiellini e Del Piero simulazioni incredibili, ora fanno i censori; Serie A: Inter-Juventus in campo alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni.
Il sindaco Sala: «Bastoni ha sbagliato, ma Chiellini e Del Piero simulavano in modo incredibile. Oggi fanno i censori»Il sindaco di Milano Sala (interista): «Bastoni sa di aver sbagliato, è un ragazzo intelligente. Andiamoci piano con i commenti, scatenano una rabbia sui social con effetti negativi» ... corriere.it
Inter, Chivu: Lautaro ama questi colori. Mai avuto dubbi su Sommer20.03 - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, pronto a commentare dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia la partita di oggi contro. tuttomercatoweb.com
La 18ª giornata di Serie A Kinto porta lo Sporting Sala Consilina sul campo della Came Treviso. La classifica è stretta, ogni punto pesa e ogni partita chiede lucidità, gestione dei momenti e personalità. I ragazzi di Conde vogliono dare continuità all'ultimo succ facebook