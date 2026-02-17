Sala sull' affaire Bastoni dopo Inter-Juve | Ha sbagliato ma anche Chiellini e Del Piero simulavano
Beppe Sala ha criticato Alessandro Bastoni per aver simulato durante l'ultimo match tra Inter e Juventus, aggiungendo che anche Chiellini e Del Piero si erano comportati allo stesso modo in passato. La discussione sulla sua caduta in area si infittisce, mentre sui social si moltiplicano i commenti di tifosi divisi tra chi difende e chi condanna l'episodio. Il sindaco di Milano ha sottolineato come, secondo lui, anche altri campioni hanno ricorso a questa tattica.
Il sindaco di Milano Beppe Sala, incalzato dai giornalisti, si è espresso sull'azione che ha determinato il match di sabato 14 febbraio (vinto 3 a 2 dai nerazzurri) Continua a far discutere la simulazione di Alessandro Bastoni contro la Juve. L’episodio, giudicato antisportivo da diversi commentatori, è stato commentato anche dal sindaco di Milano, Beppe Sala, interpellato sul caso da diversi giornalisti. “Certamente Bastoni ha sbagliato. È evidente. Però vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto simulazioni incredibili - ci sono filmati in giro, penso a Chiellini o a Del Piero - e che adesso fanno i censori.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Caso Bastoni, Sala: “Ha sbagliato, ma Del Piero e Chiellini simulavano e ora sono censori”
Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha criticato duramente Bastoni per un suo errore in campo, attribuendogli la responsabilità di un episodio contestato.
Sala difende Bastoni: «Alessandro ha sbagliato ma Del Piero e Chiellini non facciano i censori perchè…»
Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha preso posizione sulla polemica scoppiata dopo la partita tra Inter e Juventus, in cui Alessandro Bastoni è stato al centro di critiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il sindaco Sala: «Bastoni ha sbagliato, ma Chiellini e Del Piero simulavano in modo incredibile. Oggi fanno i censori»Il sindaco di Milano Sala (interista): «Bastoni sa di aver sbagliato, è un ragazzo intelligente. Andiamoci piano con i commenti, scatenano una rabbia sui social con effetti negativi» ... corriere.it
Beppe Sala risponde su Bastoni e attacca Chiellini: che stoccata!Anche il sindaco di Milano Beppe Sala ha dato il proprio punto di vista sulla vicenda che vede Bastoni al centro del dibattito. spaziointer.it
