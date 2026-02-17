Sala sull' affaire Bastoni dopo Inter-Juve | Ha sbagliato ma anche Chiellini e Del Piero simulavano

Beppe Sala ha criticato Alessandro Bastoni per aver simulato durante l'ultimo match tra Inter e Juventus, aggiungendo che anche Chiellini e Del Piero si erano comportati allo stesso modo in passato. La discussione sulla sua caduta in area si infittisce, mentre sui social si moltiplicano i commenti di tifosi divisi tra chi difende e chi condanna l'episodio. Il sindaco di Milano ha sottolineato come, secondo lui, anche altri campioni hanno ricorso a questa tattica.

Il sindaco di Milano Beppe Sala, incalzato dai giornalisti, si è espresso sull'azione che ha determinato il match di sabato 14 febbraio (vinto 3 a 2 dai nerazzurri) Continua a far discutere la simulazione di Alessandro Bastoni contro la Juve. L’episodio, giudicato antisportivo da diversi commentatori, è stato commentato anche dal sindaco di Milano, Beppe Sala, interpellato sul caso da diversi giornalisti. “Certamente Bastoni ha sbagliato. È evidente. Però vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto simulazioni incredibili - ci sono filmati in giro, penso a Chiellini o a Del Piero - e che adesso fanno i censori.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha criticato duramente Bastoni per un suo errore in campo, attribuendogli la responsabilità di un episodio contestato.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha preso posizione sulla polemica scoppiata dopo la partita tra Inter e Juventus, in cui Alessandro Bastoni è stato al centro di critiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.