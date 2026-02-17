Seravezza si gode Mannelli Camaiore soffre le piccole

Il nome di Mannelli si trova al centro di una buona notizia per Seravezza, che ha conquistato punti importanti grazie alle sue prestazioni. La squadra di casa ha mostrato una difesa solida e ha ottenuto risultati positivi, mentre Camaiore fatica a trovare continuità, soprattutto nelle partite più recenti. Domenica prossima le due squadre si sfideranno in uno scontro decisivo, con il Seravezza che punta a consolidare la sua posizione in classifica. La partita si svolgerà al “Buon Riposo” e promette emozioni, visto che il duello tra le due formazioni si fa sempre più acceso.

In Serie D, mentre si è definitivamente chiusa la corsa al vertice (il Grosseto ha saldo in mano il titolo nel girone E essendo schizzato a +11), si gioca per il platonico 2° posto dov'è apertissimo il duello Seravezza-Tau che proprio domenica prossima al "Buon Riposo" saranno una contro l'altra in uno scontro diretto cui arrivano appaiate a 48 punti: il Tau segna di più (41 reti fatte: 2° miglior attacco dopo il Grosseto), il Seravezza subisce meno (18 gol presi: 2ª retroguardia al pari del Siena dietro solo al Grosseto). Ciò che sta mancando al Seravezza per l'ulteriore salto di qualità sono i gol del centravanti, ruolo in cui si stanno sbattendo parecchio in alternanza i 2006 Fontanarosa e Vanzulli.