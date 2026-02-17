Il dibattito sulla separazione delle carriere si accende perché il referendum si avvicina. Giovedì 19 febbraio alle 17:00, l’Avvocatura si riunisce al Circolo dell’Aeronautica di Roma per discutere di questa proposta. L’evento, organizzato da Realtà Forense e Penale Diritto e Procedura, vede protagonisti professionisti di spicco pronti a confrontarsi sui possibili effetti della riforma.

A un mese dal referendum, il dibattito sulla separazione delle carriere entra nel vivo. Giovedì 19 febbraio alle ore 17:00, nella prestigiosa cornice del Circolo dell’Aeronautica di Roma, si terrà un confronto pubblico di altissimo livello promosso da Realtà Forense e Penale Diritto e Procedura. Un appuntamento aperto a professionisti, giornalisti e cittadini, pensato per approfondire le ragioni del SÌ e le ragioni del NO su una delle riforme più discusse e decisive per il futuro della giustizia italiana. UN TEMA CRUCIALE, UN MOMENTO DECISIVO – La separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante è al centro del dibattito pubblico e politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Separazione delle Carriere, Avvocatura a confronto in vista del Referendum

A Agropoli si sono incontrate diverse figure del mondo giudiziario per discutere del referendum costituzionale in programma.

Il prossimo 13 febbraio all’Aurum di Pescara si terrà un incontro sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Separazione delle carriere – il confine sottile tra controllo e potere

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.