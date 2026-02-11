Separazione delle carriere | incontro all’Aurum in vista del referendum
Il prossimo 13 febbraio all’Aurum di Pescara si terrà un incontro sulla separazione delle carriere dei magistrati. L’evento è promosso dal comitato “Sì separa Abruzzo”, che spinge per una riforma che, se approvata, cambierà profondamente il sistema giudiziario regionale. La riunione mira a coinvolgere cittadini e professionisti per discutere i pro e i contro di questa modifica.
Il prossimo 13 febbraio, all’Aurum, si terrà un incontro per dibattere sulla separazione delle carriere organizzato dal comitato “Sì separa Abruzzo”, impegnato a sostegno della riforma. L’iniziativa ha l’obiettivo di illustrare contenuti e finalità della riforma e favorire un confronto informato.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Separazione delle carriere, partecipazione al convegno in vista del referendum
Venerdì scorso, oltre cento partecipanti tra avvocati e cittadini della provincia di Sondrio hanno preso parte a un convegno organizzato dalla Camera Penale di Sondrio.
“SìParte!”, primo incontro pubblico del Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere
Separazione delle carriere – il confine sottile tra controllo e potere
