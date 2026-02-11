Separazione delle carriere ad Agropoli un confronto di alto profilo in vista del referendum costituzionale

A Agropoli si sono incontrate diverse figure del mondo giudiziario per discutere del referendum costituzionale in programma. L’obiettivo è stato chiarire i punti principali del voto e aiutare i cittadini a capire cosa cambia. Nessuna retorica, solo fatti e spiegazioni dirette, per favorire una scelta consapevole.

Un tema che tocca il cuore del sistema giudiziario italiano, un appuntamento referendario che chiama i cittadini a una scelta consapevole, un confronto che punta ad andare oltre le semplificazioni del dibattito politico. Giovedì 20 febbraio, alle ore 17, l'Aula Consiliare "Di Filippo" del Comune.

