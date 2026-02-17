Senza giustizia c' è rassegnazione

Il nome dell’immigrato algerino, condannato 23 volte per reati violenti contro le donne, ha fatto scoppiare la rabbia dopo che un giudice ha deciso di non rimpatriarlo. La sua storia si è fatta ancora più urgente quando si è scoperto che, nonostante le numerose condanne, l’uomo ha continuato a commettere reati gravi. La decisione ha lasciato molti senza parole e ha acceso un acceso dibattito sulla giustizia e la sicurezza.

Gentile Direttore Feltri, non può che suscitare rabbia la decisione di un giudice di non rimpatriare l'immigrato algerino che è stato condannato ben 23 volte, anche per reati particolarmente violenti contro le donne. Il motivo addotto stavolta è chiaramente pretestuoso: bisogna tutelare il diritto di questo criminale di incontrare i parenti. E i nostri di diritti chi li tutela più? Non pensa che forse siamo diventati troppo garantisti? Sofia Acerbi Cara Sofia, qui non siamo davanti a una sottigliezza giuridica. Siamo davanti a una questione elementare di ordine, di gerarchia dei diritti e di buonsenso.