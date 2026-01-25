Dieci anni senza Giulio Regeni il messaggio di Sergio Mattarella | Verità e giustizia senza compromessi

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il presidente Sergio Mattarella ribadisce l'importanza di perseguire verità e giustizia senza compromessi. Ricordare il suo percorso rappresenta un impegno per la tutela dei diritti umani e la verità sui fatti ancora irrisolti. Un momento di riflessione che richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere viva la memoria e la lotta contro ogni forma di ingiustizia.

Fiumicello (Udine) – “Ho visto sul suo volto tutto il male del mondo”. Sono passati dieci anni, eppure la frase che la madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, scandì con fermezza, dopo aver riconosciuto il cadavere orrendamente martoriato del figlio, fa ancora gelare il sangue nelle vene. Come fa rabbrividire l’assenza di una verità giudiziaria, in un caso segnato da depistaggi, omissioni e silenzi istituzionali. "Giulio Regeni. Tutto il male del mondo". E’ il titolo del docufilm di Simone Manetti, che sarà proiettato domani (ore. Giulio Regeni si trovava a Il Cairo, in Egitto, perché impegnato in una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani come parte del suo progetto di dottorato all’università di Cambridge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

