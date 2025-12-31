Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l'importanza della partecipazione come antidoto a rassegnazione e apatia. La sua riflessione invita a un impegno condiviso, in particolare per le giovani generazioni, evidenziando il valore della responsabilità collettiva come strumento di progresso e coesione sociale.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella rappresentano un richiamo forte e limpido a un'assunzione collettiva di responsabilità, rivolto in particolare a vantaggio delle nuove generazioni. In un tempo segnato da fratture sociali, diseguaglianze e paure globali, il Capo dello Stato indica con chiarezza la partecipazione, il sale della nostra democrazia, come antidoto alla rassegnazione e all'apatia". Lo afferma Beatrice Lorenzin, vicecapogruppo del Pd al Senato. "Il suo invito a 'prendere in mano le sorti della Repubblica' -aggiunge- non è un esercizio retorico, ma un appello concreto a ricostruire fiducia, coesione e futuro, partendo dai valori costituzionali che tengono unito il Paese da quasi 80 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mattarella: Lorenzin, 'partecipazione antidoto a rassegnazione e apatia'

