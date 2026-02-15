Il corteo a Bologna contro il Ddl Bongiorno | Senza consenso è stupro

Il corteo a Bologna contro il Ddl Bongiorno si è svolto ieri pomeriggio, dopo che diverse persone hanno manifestato per protestare contro le proposte di legge. La manifestazione è partita da piazza Maggiore e si è snodata lungo le vie principali del centro, attirando centinaia di cittadini. I partecipanti hanno portato striscioni e slogan, tra cui uno che recitava: “Senza consenso è stupro”. La protesta è nata in risposta alle preoccupazioni di molte associazioni femminili, che temono che il disegno di legge possa indebolire le tutele contro le violenze sessuali.

Bologna, 15 febbraio 2026 – "Sì è solo sì. Senza consenso è stupro ". La piazza bolognese è scesa per le strade del centro storico per gridare no al Ddl Bongiorno, con una manifestazione organizzata da La Casa delle donne per non subire violenza e l'associazione Non Una di Meno. Al loro fianco, i centri antiviolenza del territorio, le associazioni femministe e la comunità Lgbtqia+. La partenza in piazza VIII Agosto. Il corteo è partito da piazza VIII Agosto intorno alle 15,45: ci sono donne, giovani e adulte, bambine, uomini e ragazzi. Tutti radunati dietro a un cartellone che, a caratteri cubitali, porta avanti da via Irnerio e poi lungo via Indipendenza il senso della mobilitazione, che raduna almeno cinquecento persone: " Senza consenso è stupro ", recita il cartello e dicono i presenti.