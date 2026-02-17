rubano pepite pensando siano oggetti preziosi ma erano calcoli renali

Due ladri hanno svaligiato un appartamento credendo di trovare oggetti di valore, ma hanno scoperto che nelle scatoline c’erano solo calcoli renali. I malviventi hanno forzato la porta e rovistato tra le stanze senza trovare soldi o gioielli, finché non hanno preso la scatola con le “pepite”. Quando si sono accorti di aver preso solo dei calcoli, sono scappati via velocemente.

Mettono a soqquadro l'appartamento e, non trovando contanti o altri oggetti di valore, fuggono con una scatolina contenente due piccole "pepite». Non si trattava però di pietre preziose ma di calcoli renali, che erano da poco stati analizzati. E’ successo a Pordenone nella casa dell’ex vicedirettore del Messaggero Veneto, Giuseppe Ragogna. Ne dà notizia lo stesso Messaggero Veneto. L’uomo ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine. Secondo una ricostruzione, i ladri sarebbero entrati dal terrazzino e avrebbero setacciato l’intera abitazione in cerca di denaro. «L'unica cosa che hanno trovato sono state alcune monete e banconote - dollari, sterline - che conservavo dai miei viaggi, ma non saranno stati più di 150 euro», ha reso noto la vittima del furto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

