Semaforo spento in zona Cisanello | Incrocio pericoloso quando il ripristino?

A Cisanello, il semaforo è spento a causa di un guasto, e ora l’incrocio diventa molto rischioso per chi passa di lì. I residenti segnalano che senza il segnale luminoso, gli automobilisti fanno fatica a rispettare le precedenze e si rischiano incidenti. La mancanza di questa luce rossa e verde mette in crisi la sicurezza di pedoni e conducenti, soprattutto nelle ore di punta. Quando il semaforo sarà ripristinato?

Semafori spenti che, come testimoniano le segnalazioni dei cittadini giunte anche alla nostra redazione, sollevano preoccupazione vista la pericolosità dell'incrocio. La zona in questione è quella della Coop di Cisanello, all'intersezione tra via Nenni, via Valgimigli e via Luzzatto, dove da alcuni giorni l'impianto semaforico non è funzionante. Sulla questione il consigliere comunale del Partito Democratico Enrico Bruni annuncia l'intenzione di voler presentare un'interrogazione al sindaco e alla Giunta per fare luce sul disservizio. "Si tratta di un nodo viario ad altissima intensità di traffico, attraversato ogni giorno da residenti, lavoratori e mezzi diretti all'ospedale.

Incrocio tra via Casalini e via Castellana, semaforo spento per ragioni di sicurezza: “Verifiche sulla rete gas”Per motivi di sicurezza, il semaforo all’incrocio tra via Casalini, via Castellana e via Roccazzo è stato temporaneamente spento.

Incrocio tra via Casalini e via Castellana, torna in funzione il semaforo

