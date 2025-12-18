Incrocio tra via Casalini e via Castellana semaforo spento per ragioni di sicurezza | Verifiche sulla rete gas

Per motivi di sicurezza, il semaforo all’incrocio tra via Casalini, via Castellana e via Roccazzo è stato temporaneamente spento. La misura è stata adottata per consentire verifiche sulla rete di distribuzione del gas, garantendo la sicurezza di residenti e automobilisti. Si invita alla massima attenzione e si informa che il traffico potrebbe subire rallentamenti fino al ripristino della normale viabilità. Restate aggiornati per ulteriori comunicazioni.

© Palermotoday.it - Incrocio tra via Casalini e via Castellana, semaforo spento per ragioni di sicurezza: “Verifiche sulla rete gas” È stato temporaneamente spento per ragioni di sicurezza il semaforo che regola l’incrocio tra via Castellana, via Casalini e via Roccazzo per verifiche in corso sulla rete di distribuzione gas.Gli operatori del pronto intervento gas stanno eseguendo “accertamenti e verifiche per la presenza di un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Lumaca manda in tilt semaforo a Bovisio Masciago: incidente tra auto all’incrocio Leggi anche: Chi ha staccato il pulsante del semaforo? Il misterioso caso dell’incrocio tra via Fiorentina e via Spallanzani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Marlia, partiti i lavori per l’incrocio rialzato tra via dei Masini e via Paolinelli - Sono partiti i lavori per la realizzazione di un incrocio rialzato tra via dei Masini e via Paolinelli a Marlia, n ... noitv.it

Taranto calcio insider. Geolier · 081. Ennesima super prestazione, ennesimo gol questa volta sotto l’incrocio in questa prima parte di stagione capitan D’Amico é ON FIRE #taranto #futsal #tarantocalcioinsider - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.