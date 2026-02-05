Due incidenti in via Nenni danneggiato il semaforo | incrocio chiuso al traffico

Questa mattina a Pisa, due incidenti si sono verificati in via Nenni, danneggiando anche il semaforo dell’incrocio con via Cisanello. La Polizia Municipale ha deciso di chiudere al traffico l’intersezione per permettere i lavori di riparazione. Al momento, le auto provenienti da via Cisanello devono seguire percorsi alternativi. Nessuno dei conducenti coinvolti ha riportato ferite gravi.

In corso le operazioni di ripristino. La riapertura è prevista per sabato 7 febbraio A causa di due incidenti tra veicoli che si sono verificati nella notte e nella prima mattina di oggi, giovedì 5 febbraio, la Polizia Municipale di Pisa ha provveduto a chiudere al traffico veicolare l'incrocio tra via Cisanello e via Nenni, solo per le auto che provengono da via Cisanello e devono attraversare via Nenni per proseguire ancora in via Cisanello. Il provvedimento si è reso necessario a causa del danneggiamento all'impianto semaforico avvenuto nel corso di uno dei due sinistri, conseguenza che rende pericoloso l'attraversamento dell'incrocio, senza la regolamentazione semaforica.🔗 Leggi su Pisatoday.it

