terranuova traiana montevarchi le disposizioni di ordine pubblico

Arezzo, 26 novembre 2025 – Sale l'attesa per il match tutto valdarnese tra Terranuova Traiana e Aquila 1902 Montevarchi, in programma domenica 30 novembre alle 14.30 allo stadio “Mario Matteini”. Una sfida che richiamerà grande pubblico e per la quale sono state predisposte specifiche misure di accesso e viabilità. I sostenitori del Montevarchi potranno acquistare i tagliandi esclusivamente in prevendita, nella sede del club in via Gramsci 192 a Montevarchi. Il settore riservato è la gradinata ospiti. Per loro il parcheggio consigliato è il piazzale davanti allo stabilimento Fimer SpA. Il percorso di ingresso prevede: via San Giorgio? via Ciuffenna? via Gramsci? piazza Coralli? gradinata ospiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
