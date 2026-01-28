Reggio Emilia incendio in un appartamento | sei persone in ospedale

Nella notte a Poviglio un incendio ha provocato il ricovero di sei persone. I carabinieri sono intervenuti in via Romana, dove le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento in un complesso di quattro unità abitative. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incendio, ma i soccorritori hanno portato in ospedale le persone coinvolte. La zona è stata messa in sicurezza e le indagini sono in corso.

Momenti di paura nella notte a Poviglio, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Romana per un incendio divampato all'interno di un appartamento situato in un complesso residenziale di quattro unità abitative. Il rogo si è sviluppato intorno alle 00.40 in un alloggio al primo piano, abitato da una donna di 77 anni, invalida. La donna è stata soccorsa dai vicini prima dell'arrivo dei sanitari e, affidata alle cure del personale del 118, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Parma. Ha riportato ustioni di primo grado alla mano sinistra, al viso e al capo, oltre a sintomi da inalazione di fumo.

