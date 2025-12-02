Incendio in un appartamento di via Milano alta | allontanata 17 famiglie

Quicomo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio, questa mattina intorno alle 10.30, ha interessato un appartamento in via Milano alta. all'altezza del civico 190. Sul posto sono intervenute le squadre del vigili del fuoco di Como e la polizia locale per interdire l'arteria al traffico automobilistico. Al momento la via è chiusa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

