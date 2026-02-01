Elon Musk sta pensando a come unire le forze tra SpaceX e xAI. L’imprenditore sta valutando possibili sinergie tra le due aziende che controlla, con l’obiettivo di rafforzare l’innovazione nel settore spaziale e dell’intelligenza artificiale. Per ora, nessuna decisione ufficiale, ma Musk continua a spingere per trovare nuove strade di collaborazione.

Elon Musk sta esplorando una possibile fusione tra SpaceX e xAI, le due aziende che controlla direttamente, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. L’iniziativa, ancora in fase di valutazione, potrebbe portare all’integrazione strategica di due pilastri del suo impero tecnologico: l’azienda aerospaziale che ha rivoluzionato il settore dei lanci orbitali e la startup dedicata all’intelligenza artificiale, fondata con l’obiettivo di sviluppare modelli di IA sicuri e allineati ai valori umani. I manager di SpaceX hanno già iniziato a informare alcuni investitori sui piani in corso, segno che l’idea non è solo una prospettiva teorica ma un’evoluzione concreta in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musk valuta sinergie strategiche tra SpaceX e xAI per rafforzare l’innovazione spaziale e dell’intelligenza artificiale

Elon Musk sta valutando la possibilità di unire le sue aziende principali, SpaceX, Tesla e xAI.

