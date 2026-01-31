La Hyundai i10 ha terminato la produzione dopo quasi vent’anni sul mercato europeo. La piccola city car, simbolo di molti utenti, sparisce senza annunci ufficiali, lasciando aperta la porta a nuove strategie di Hyundai per il futuro.

Dopo quasi vent’anni di presenza costante sul mercato europeo, la Hyundai i10 ha ufficialmente concluso il suo ciclo produttivo. L’ultimo esemplare è uscito dalla catena di montaggio in Turchia a fine 2025, segnando la fine di una delle citycar più longeve e apprezzate del panorama automobilistico. In Italia, le ultime unità disponibili sono arrivate in concessionaria a gennaio 2026, e il loro stock si esaurirà entro fine febbraio. Dopo quel momento, la i10 non sarà più disponibile come nuova, anche se alcune versioni potranno ancora circolare in seconda mano. La decisione di Hyundai non è casuale: la casa coreana ha scelto di abbandonare definitivamente il segmento delle citycar termiche per concentrarsi su modelli elettrici, in linea con la strategia globale di transizione verso la mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il piccolo i10 di Hyundai affronta la scomparsa tra rinnovi e scelte strategiche per il futuro

