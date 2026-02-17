Secondo la top model di casa Kardashian il motivo della trasformazione del suo naso sarebbe una terapia farmacologica anti-acne Il medico smentisce
Kendall Jenner ha confermato di aver cambiato il naso a causa di una terapia contro l'acne, ma il medico smentisce questa versione. La modella ha condiviso che il trattamento farmacologico avrebbe influenzato la forma del suo viso, portando a una modifica del naso. Tuttavia, il professionista che l’ha seguita spiega che non ci sono prove di interventi chirurgici o interventi estetici recenti. Un podcast americano aveva suggerito il contrario, ma Kendall ha deciso di chiarire la sua posizione.
O spite del podcast In Your Dreams, la top model americana Kendall Jenner ha negato di aver mai rifatto il naso. La forma del suo profilo sarebbe cambiata – a suo dire – dopo aver utilizzato per lungo tempo un celebre farmaco anti-acne, ossia l’ Accutane. In effetti, la modella ha dichiarato in passato di aver sofferto di un’ acne giovanile piuttosto aggressiva. Ma quale sarebbe la connessione tra questo farmaco a uso dermatologico e il naso che ha cambiato forma e dimensione? Surrealismo e sensualità: la sfilata Schiaparelli PE26 ha una regina, Kendall Jenner X Kendall Jenner, il naso più piccolo per via di un farmaco anti-acne: parla il medico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dimenticate filtri e botox: in passerella al Met Opera, la top model 57enne mostra a tutti cosa significa davvero essere una "donna magica". Il suo segreto? È in un dettaglio semplicissimo
Dimenticate filtri e botox: al Met Opera di New York, la top model Christy Turlington, 57 anni, sfila senza trucco e senza interventi, mostrando a tutti cosa significa davvero essere una
