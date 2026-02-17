secondo la top model di casa kardashian il motivo della trasformazione del suo naso sarebbe una terapia farmacologica anti acne il medico smentisce

Kendall Jenner ha confermato di aver cambiato il naso a causa di una terapia contro l'acne, ma il medico smentisce questa versione. La modella ha condiviso che il trattamento farmacologico avrebbe influenzato la forma del suo viso, portando a una modifica del naso. Tuttavia, il professionista che l’ha seguita spiega che non ci sono prove di interventi chirurgici o interventi estetici recenti. Un podcast americano aveva suggerito il contrario, ma Kendall ha deciso di chiarire la sua posizione.

O spite del podcast In Your Dreams, la top model americana Kendall Jenner ha negato di aver mai rifatto il naso. La forma del suo profilo sarebbe cambiata – a suo dire – dopo aver utilizzato per lungo tempo un celebre farmaco anti-acne, ossia l’ Accutane. In effetti, la modella ha dichiarato in passato di aver sofferto di un’ acne giovanile piuttosto aggressiva. Ma quale sarebbe la connessione tra questo farmaco a uso dermatologico e il naso che ha cambiato forma e dimensione? Surrealismo e sensualità: la sfilata Schiaparelli PE26 ha una regina, Kendall Jenner X Kendall Jenner, il naso più piccolo per via di un farmaco anti-acne: parla il medico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

