Infermiere a domicilio per la terapia farmacologica
Perché scegliere un infermiere a domicilio per la terapia farmacologica. Affidarsi a un infermiere domiciliare per la somministrazione delle terapie farmacologiche significa avere a disposizione un professionista altamente qualificato, capace di gestire farmaci di varia complessità. Questo include iniezioni sottocutanee o intramuscolari, infusioni endovenose (flebo), terapie per via orale o enterale, nonché la gestione di dispositivi medici come pompe infusionali o cateteri venosi centrali. Grazie a un servizio infermieristico a domicilio, il paziente può evitare spostamenti in ospedale o ambulatorio, godendo di cure nel comfort della propria casa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
