Il nuovo stadio Flaminio, annunciato dall'assessore allo sport, prenderà forma grazie a un progetto che coinvolge circa 50mila spettatori e punta a rispettare la tradizione, ma anche a innovarsi. La struttura, prevista entro il 2032, potrebbe essere pronta anche prima, offrendo un impianto moderno e funzionale. La progettazione prevede di integrare elementi storici con tecnologie all’avanguardia, per creare un luogo che valorizzi la passione sportiva e la memoria della città.

Un impianto da 50 mila posti, pronto entro il 2032, che tuteli la storia e si proietti nel futuro. Si può riassumere così il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio presentato oggi dalla Lazio a Formello. Un piano complesso e ambizioso che, se realizzato, trasformerà l’impianto costruito dall’ingegner Pierluigi Nervi nel 1959 per le Olimpiadi del 1960 nel nuovo stadio di proprietà del club biancoceleste (attraverso lo sfruttamento del diritto di superficie). A illustrare il progetto ha provveduto il presidente Claudio Lotito che ha parlato di un piano che “non riguarda solo la Lazio, ma l’intera città di Roma, la sua storia urbanistica e la capacità di guardare al futuro”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Secondo anello sospeso, 50mila spettatori e... Lazio, ecco come sarà il nuovo stadio Flaminio

Nuovo stadio Flaminio, Lotito: "Sarà una visione e accoglierà 50 mila spettatori"Luca Lotito ha annunciato che il nuovo stadio Flaminio ospiterà fino a 50 mila spettatori, sottolineando che si tratta di una vera e propria visione, non solo di un progetto.

Stadio Flaminio, la Lazio presenta il progetto: 480 milioni, 50mila posti e cantieri per 4 anniLa Lazio ha annunciato oggi al training center di Formello il nuovo progetto di rinnovamento dello stadio Flaminio, un investimento di 480 milioni di euro che prevede la creazione di 50mila posti e cantieri aperti per quattro anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.