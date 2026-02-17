Se la stazione diventa dormitorio e latrina | la denuncia

Una stazione della linea Trento Malè si trasforma in un rifugio improvvisato e spesso sporco, a causa dei senzatetto che vi trovano riparo. In queste ore, diversi senza dimora si sdraiano sui banchi e utilizzano i bagni pubblici come latrine, lasciando rifiuti e tracce di disagio. La scena si ripete da tempo e preoccupa residenti e pendolari, che si trovano ad attraversare un luogo pubblico ormai sotto assedio.

L'attacco della Uiltrasporti sulla situazione di bivacco presente sulla Trento Malè: "Sicuramente non è un bel biglietto da visita per i tanti turisti che prendono il treno in questo periodo per assistere alle olimpiadi" La stazione cittadina della linea Trento Malè di notte diventa un dormitorio. E non solo. È qui infatti che alcuni senzatetto vengono a coricarsi e a passare la notte all'addiaccio, oltre a usare questi spazi anche per espletare urgenze fisiologiche: una vicenda – da quanto emerso – non inedita ma che torna in auge dopo la denuncia fatta dalla Uiltrasporti. "Purtroppo a nulla sono valse le numerose lamentele del personale che opera nella stazione, oltre naturalmente a quelle degli utenti.