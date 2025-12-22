La stazione di Parma diventa un polo per l' arte contemporanea

Viene ufficialmente inaugurato SPINA, innovativo spazio culturale situato al piano -2 della stazione ferroviaria di Parma, simbolo di un importante processo di riqualificazione urbana e valorizzazione degli spazi pubblici. L’evento rappresenta un momento significativo per la città, che si propone. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

