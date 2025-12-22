La stazione di Parma diventa un polo per l' arte contemporanea
Viene ufficialmente inaugurato SPINA, innovativo spazio culturale situato al piano -2 della stazione ferroviaria di Parma, simbolo di un importante processo di riqualificazione urbana e valorizzazione degli spazi pubblici. L’evento rappresenta un momento significativo per la città, che si propone. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Palazzo Seriman Contarini diventerà un polo dell'arte contemporanea
Leggi anche: Pratolino diventa Polo multidisciplinare di arte e musica
La stazione di Parma diventa un polo per l'arte contemporanea - Inaugurata la prima installazione luminosa 'This is not a commercial' del duo artistico sloveno- parmatoday.it
Inaugurazione di "Spina", un nuovo polo di arte contemporanea in stazione - Foto - 2 della stazione ferroviaria di Parma, simbolo del processo di riqualificazione urbana e valorizzazione degli spa ... gazzettadiparma.it
Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Busseto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 40enne italiano per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L’episodio risale alla sera del 15 dicembre, quando una pattuglia, impe - facebook.com facebook
Provvidenziale e determinante l'intervento degli Agenti della Polizia Ferroviaria #Parma #stazione #docenteuniversitaria #malore #RadioBruno #16dicembre x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.