Violentata alla stazione Garibaldi La denuncia di una diciottenne Scatta la caccia all’aggressore

Una ragazza di 18 anni, di origine ucraina e senza fissa dimora, ha raccontato di essere stata violentata alla stazione Garibaldi. L’incidente è avvenuto tra mercoledì e giovedì mattina, poco prima delle 4, quando i sanitari sono intervenuti in piazza Freud. La polizia ha avviato subito le ricerche dell’aggressore.

L'ambulanza arriva in piazza Freud qualche minuto prima delle 4 della notte tra mercoledì e giovedì. I sanitari di Areu soccorrono una diciottenne nata in Ucraina ma da tempo residente in Italia, attualmente senza fissa dimora, che riferisce di essere stata violentata. Quelle parole innescano gli accertamenti investigativi della polizia, che stanno andando avanti in queste ore nel più stretto riserbo: stando a quanto risulta al Giorno, la ragazza avrebbe descritto il suo aggressore come un uomo probabilmente di origine nordafricana conosciuto poco prima sempre nella zona dello scalo ferroviario, che l'avrebbe costretta a subìre un rapporto sessuale contro la sua volontà.

