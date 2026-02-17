Scuola graduatorie GPS 2026 | come fare domanda e quali sono le novità

Il Ministero dell'Istruzione ha aperto le iscrizioni alle nuove graduatorie GPS 2026, perché migliaia di insegnanti vogliono ottenere incarichi temporanei per l’anno scolastico prossimo. Quest’anno, le procedure cambiano e la piattaforma online sarà più semplice da usare, con istruzioni aggiornate e più chiare. Le richieste si devono inviare entro una scadenza precisa, e sono previste alcune novità rispetto alle edizioni passate, come l’introduzione di nuovi requisiti e modalità di presentazione.

