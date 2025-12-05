GPS graduatorie 2026 Bozza ordinanza | quali novità sono previste RISPOSTE AI QUESITI

Graduatorie GPS 202628: è l'anno dell'aggiornamento, con una nuova Ordinanza e - secondo i report sindacali - tante novità. Alcune già accolte positivamente, altre meno. Innanzitutto la scelta dell'aggiornamento anticipato all'inverno, che non consentirà di inserire eventuali titoli culturali (master, certificazioni) ancora da concludere. Poi la questione del servizio, per chi lavora con contratti di supplenza temporanea e alla scadenza della presentazione della domanda non avrà ancora i 12 punti relativi al 202526. Ottima invece la previsione secondo cui l'algoritmo "tornerà indietro", che eviterà di considerare con troppa facilità rinunciatari gli aspiranti che non esprimono tutte le preferenze possibili. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

