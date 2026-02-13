Graduatorie GPS quali controlli devono fare i nuovi aspiranti prima della domanda Pillole di Question Time

Roberta Vannini, docente e sindacalista della Uil Scuola Rua, ha spiegato che i nuovi aspiranti alle GPS devono prima effettuare controlli specifici sulla loro posizione, come verificare eventuali errori nelle credenziali e aggiornare i propri dati anagrafici, prima di presentare la domanda. Durante il question time del 10 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino, questa procedura è stata evidenziata come passo fondamentale per evitare esclusioni o ritardi nell’accesso alle graduatorie. Un dettaglio che distingue questa versione dalle istruzioni precedenti è l’insistenza sulla necessità di controllare anche eventuali anomal

Nel question time del 10 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini, docente e sindacalista della Uil Scuola Rua, è stata affrontata una questione centrale per chi intende inserirsi nelle graduatorie. L'attenzione si è concentrata sulle verifiche preliminari che i nuovi aspiranti devono effettuare prima di presentare domanda.