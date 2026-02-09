Via alle Final Eight! La novità? Lo Showtime Game Gherardini | Festa del basket

Questa sera a Torino si alza il sipario sulle Final Eight di basket. La grande novità è lo Showtime Game, che promette di rendere più movimentati gli incontri. Presentata ufficialmente la Coppa Italia, con il presidente Gherardini che definisce la competizione “equilibrata e imprevedibile”. La città si prepara ad accogliere le gare che, di certo, resteranno nella memoria dei tifosi.

“Non è un caso che nelle ultime tre edizioni i pronostici della vigilia siano stati sistematicamente ribaltati, è la bellezza di questo tipo di competizione. Momenti così sono un’opportunità unica per il movimento”. Gioca la carta dell’effetto sorpresa, mai così azzeccata, Maurizio Gherardini per presentare la Final Eight di Coppa Italia della settimana prossima a Torino. Al primo vero evento da presidente di Lega, da dirigente l’ha vinta sette volte con Treviso, che diventano dodici aggiungendo l’omologo trofeo in Turchia col Fenerbahçe. Presentata al Circolo dei Lettori del capoluogo piemontese, la Frecciarossa Final Eight 2026 è la cinquantesima edizione della Coppa Italia: la prima la vinse Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

