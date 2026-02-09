LBA Showtime Game | semifinali e spettacolo il 20 dicembre
Venerdì 20 dicembre si terranno le semifinali di LBA Showtime Game, l’evento che unisce sport e intrattenimento digitale. I giocatori si sfideranno in partite dal vivo, mentre il pubblico potrà seguire tutto in streaming. L’evento promette spettacolo, con momenti di adrenalina e divertimento per gli appassionati.
La manifestazione nasce come occasione per mettere a confronto storie sportive e dinamiche digitali, mettendo in scena una partita che coinvolge giocatori che hanno segnato la storia della pallacanestro italiana e personaggi del mondo della comunicazione digitale. Il format punta a offrire un’esperienza globale, simile al modello dell’All-Star Game della NBA, arricchita da iniziative e contenuti pensati per creare interazione e intrattenimento oltre la contesa sportiva. Allo svolgimento dell’evento si potrà assistere presso l’Inalpi Arena, dopo le semifinali della IBSA NextGen Cup 202526. L’ingresso è gratuito per il pubblico, con possibilità di seguire la serata anche attraverso contenuti accessori che accompagnano la partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su LBA Showtime Game
Via alle Final Eight! La novità? Lo Showtime Game. Gherardini: "Festa del basket"
Questa sera a Torino si alza il sipario sulle Final Eight di basket.
