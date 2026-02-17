Napoli spaventoso incendio a Chiaia nella notte | in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro

Nella notte, un incendio ha devastato la cupola del Teatro Sannazaro a Chiaia, causando grande paura tra i residenti. La causa sembra essere un cortocircuito che si è verificato nel tetto dell’edificio, provocando l’incendio improvviso. Enrico Pennella ha condiviso sui social le immagini e la segnalazione, attirando l’attenzione sulla gravità dell’accaduto.

Spaventoso incendio nella notte a Chiaia all'interno di un condominio. La segnalazione e le foto diffuse sui social da Enrico Pennella. La zona interessata è quella del Teatro.