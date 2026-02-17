Scoperto in provincia di Pisa un allevamento abusivo di suinii

In provincia di Pisa, le forze dell'ordine hanno scoperto un allevamento di suini senza autorizzazioni, situato tra le colline di Peccioli. Le condizioni in cui vivevano gli animali erano disumane, con fango e strutture precarie che mettevano a rischio la loro salute. Durante l'ispezione, sono stati trovati circa cinquanta maiali stipati in spazi troppo piccoli, senza cibo adeguato e con poca ventilazione.

PECCIOLI – Un inferno di fango, lamiere e sofferenza, nascosto tra le pieghe della campagna di Peccioli. È quanto hanno scoperto i militari del Nucleo carabinieri forestale di Pontedera che, lo scorso 13 febbraio, hanno messo fine a un'attività di allevamento abusivo in località Legoli. L'operazione, condotta insieme ai veterinari dell'Asl Toscana Nord-Ovest e alla polizia municipale, ha portato al deferimento di tre membri di uno stesso nucleo familiare, accusati di gravi reati che vanno dal maltrattamento all'uccisione di animali. Il quadro apparso agli occhi degli investigatori in quell'area agricola privata è stato definito raccapricciante.