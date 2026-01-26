Ercolano scoperto allevamento abusivo | decine di cani sequestrati

Nell’ambito di un’operazione di controllo contro il traffico illecito di animali, è stato scoperto un allevamento abusivo di cani a Ercolano. Durante l’intervento sono stati sequestrati decine di cani, evidenziando una situazione di sfruttamento e mancanza di conformità alle normative vigenti. L’intera attività si inserisce in un più ampio sforzo per tutelare il benessere animale e contrastare il fenomeno del traffico illecito.

Un allevamento di cani completamente abusivo è stato scoperto nel territorio di Ercolano nel corso di un’attività di controllo finalizzata al contrasto dei traffici illeciti. L’intervento è scattato dopo alcune anomalie riscontrate in un’area agricola, dove da una serra dismessa provenivano rumori riconducibili alla presenza di numerosi animali. All’interno della struttura sono stati individuati 43 cani di piccola taglia, appartenenti a diverse razze, custoditi in gabbie e in condizioni igienico-sanitarie ritenute critiche. Gli animali erano detenuti in spazi ristretti, tra rifiuti, residui alimentari ed escrementi. 🔗 Leggi su Zon.it

