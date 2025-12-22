Grosseto scoperto un allevamento abusivo di gamberi della Louisiana

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grosseto, 22 dicembre 2025 – I carabinieri hanno individuato  un uomo che deteneva illegalmente numerosi esemplari di gambero della Louisiana (Procambarus clarkii). I militari  hanno trovato nell’abitazione del trentenne un vero e proprio allevamento artigianale di questi crostacei; la cui detenzione è vietata, in quanto inseriti nella lista delle così dette "specie esotiche invasive", un elenco di specie animali e vegetali considerati particolarmente dannosi per gli ecosistemi del nostro paese. Grosseto, i carabinieri sequestrano allevamento di gamberi della Louisiana Dalla prime indagini svolte dai carabinieri forestali è emerso che i crostacei venivano catturati nei corsi d'acqua della Maremma per poi essere destinati all'allevamento e alla riproduzione in cattività, le nuove nascite erano poi destinate ad alimentare il mercato online degli appassionati di acquari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

