Incidente stradale a Posillipo scontro tra auto e traffico paralizzato in via Manzoni

Nella zona di Posillipo, si è verificato un incidente tra auto in via Manzoni, coinvolgendo via Porta Posillipo e via Villanova. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno accertato le cause e gestito la situazione. L’incidente ha causato un’interruzione temporanea della circolazione, provocando disagi al traffico locale per alcune ore.

Tragico #incidente stradale in provincia di #Catanzaro, #morto a 16 anni il #modenese Saverio Foti, giocatore di #pallamano del Rapid #Nonantola x.com

"La mia vita è stata segnata dalla precoce morte di mio padre in un incidente stradale, avvenuta quando avevo solo quattro anni. È molto difficile non avere un padre ed una relazione maschile, soprattutto in un ambiente sociale alquanto duro come la strada d - facebook.com facebook

