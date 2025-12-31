Incidente stradale a Posillipo scontro tra auto e traffico paralizzato in via Manzoni
Nella zona di Posillipo, si è verificato un incidente tra auto in via Manzoni, coinvolgendo via Porta Posillipo e via Villanova. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno accertato le cause e gestito la situazione. L’incidente ha causato un’interruzione temporanea della circolazione, provocando disagi al traffico locale per alcune ore.
Incidente stradale tra via Porta Posillipo e via Villanova. Sul posto la Polizia Locale. Traffico paralizzato a Posillipo per alcune ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente stradale a Posillipo, scontro tra auto e traffico paralizzato in via Manzoni
