Scontro sulla provinciale Leverano-Porto Cesareo | ferito il conducente di una Smart

Un incidente sulla provinciale Leverano-Porto Cesareo ha causato il ferimento di un giovane imprenditore di 34 anni. La collisione tra due auto si è verificata nel tardo pomeriggio, provocando gravi danni a una Smart coinvolta nello scontro. Il conducente, che lavora nel settore florovivaistico della zona, è stato soccorso immediatamente e portato in ospedale in codice rosso. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore mentre i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno gestito la scena.

L’incidente nel tardo pomeriggio in agro di Veglie ha visto coinvolte l’auto condotta da un imprenditore di Leverano e una Citroen. L’uomo alla guida del primo mezzo trasportato in ospedale in codice rosso per dinamica Le sue condizioni non sono gravi, ma la sua situazione clinica è sotto osservazione da parte dei medici dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è stato trasportato per gli accertamenti e le cure del caso. L’incidente ha visto coinvolte la Smart sulla quale viaggiava l’imprenditore leveranese, che lavora nell’azienda di famiglia che si trova non lontano dal luogo nel sinistro, che per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Citroen C4 vecchio modello.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Pioggia sull'asfalto, scontro tra due auto sulla provinciale: un conducente in ospedale

Scontro tra auto e scooter sulla provinciale Lanciano-Fossacesia: ferito un diciassettenneUn incidente si è verificato sulla strada provinciale 217 tra Lanciano e Fossacesia, coinvolgendo un'auto e uno scooter.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.