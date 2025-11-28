Pioggia sull' asfalto scontro tra due auto sulla provinciale | un conducente in ospedale

SAN DONACI - Pioggia sull'asfalto e ancora incidenti sulle strade del Brindisino. Uno scontro tra due auto è accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 novembre, nell'agro di San Donaci, sulla strada provinciale che collega a Mesagne. Lievemente ferito il conducente di una Fiat 500, trasportato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Argomenti simili trattati di recente

3BMeteo. . Vortice sull'Italia con pioggia e neve in Appennino. L'evoluzione - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo e freddo sull'Italia, scatta allerta in 11 Regioni: pioggia, vento e neve Vai su X

Pioggia sull'asfalto, scontro tra due auto sulla provinciale: un conducente in ospedale - Lievemente ferito l'occupante di una Fiat 500, trasportato al “Perrino” di Brindisi da un'ambulanza: sul posto anche la Polizia Locale di San Donaci ... Lo riporta brindisireport.it

Castellabate, scontro frontale sulla Via del Mare: due persone in ospedale - Scontro frontale tra due auto ieri sera sulla Via del Mare, tra Agropoli e Castellabate: un ferito trasportato in ospedale a Vallo della Lucania. msn.com scrive

Cruise Control e Pioggia: Perché è Pericoloso Usarlo - Scopri perché l'elettronica può causare la perdita di controllo e come evitare l'aquaplaning su asfalto bagnato. Riporta veb.it