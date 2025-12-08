Scontro tra auto e scooter sulla provinciale Lanciano-Fossacesia | ferito un diciassettenne

Scontro tra un'auto e uno scooter sulla strada provinciale 217, che collega Lanciano a Fossacesia. Un diciassettenne di Santa Maria Imbaro è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale Renzetti di Lanciano.Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, 8 dicembre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

