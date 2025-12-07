Scontro frontale tra due auto sulla via Emilia tra i sette feriti anche due bimbi Grave una 69enne
E' di sette feriti il bilancio di uno scontro frontale avvenuto domenica pomeriggio sulla via Emilia, a Ronco. Il fatto è avvenuto intorno alle 15.30. Per cause in fase di accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, sono venute a collisioni due auto: in una viaggiava. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini
Incidente a Rivarolo Canavese: scontro frontale fra due auto, quattro feriti in ospedale
Scontro frontale, un'auto si ribalta: ci sono tre feriti, uno trasportato in elimedica al Bufalini di Cesena
Tragedia alle porte di Mola di Bari: comunità in lutto per la scomparsa di Catia Spada. Una mattina che si è trasformata in tragedia sulla provinciale Mola–Conversano. Intorno alle 7.30 di oggi, sabato 6 dicembre, un violento scontro frontale tra un’automobile e - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Sala Consilina, scontro tra due auto: morta 74enne, giovane positivo a drug test - Nella tarda serata di giovedì a perdere la vita è stata Carmela Langone, 74 anni pensionata ... Come scrive ilmattino.it
Frontale tra due auto: dolori al costato per alcuni passeggeri, affidati al personale 118 - VIDEO - ISTRANA (TREVISO) – Nella mattinata odierna, 7 dicembre, due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. Segnala nordest24.it
Scontro frontale tra due auto, morta una mamma di 33 anni - A Longarone, nel Bellunese, intorno alle 23:40, lungo la strada statale 51 di Alemagna, un violentissim ... Lo riporta mondopalermo.it