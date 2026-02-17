Scontro con un' auto sulla rotatoria molto grave un ciclista 53enne

Un ciclista di 53 anni ha avuto un incidente grave questa mattina in piazza Natale Bruni, quando è stato investito da un'auto sulla rotatoria. La vettura ha attraversato l’incrocio senza rispettare la precedenza, colpendo il ciclista che stava attraversando la strada. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, che hanno portato l’uomo in ospedale in condizioni critiche.

Incidente in tarda mattinata in piazzale Natale Bruni. Sul posto 118 e Polizia Locale Un grave incidente stradale Si è verificato questa mattina alle porte del centro storico, precisamente in piazza Natale Bruni. Lo scontro è avvenuto nella percorrenza della rotatoria, intorno alle ore 12.40, tra gli svincoli di viale Monte Kosica e di Corso Vittorio Emanuele II e ha coinvolto un'auto e una bicicletta. L'esatta dinamica non è ancora Chiara e dovrà essere accertata da parte della polizia locale. Il ciclista, un uomo di 53 anni, è finito a terra, riportando un grave trauma cranico e perdendo temporaneamente conoscenza.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Arezzo, incidente stradale: ciclista grave dopo lo scontro con un’auto in via AmendolaNella serata del 23 gennaio 2026 ad Arezzo, in via Amendola, un incidente tra un'auto e un ciclista ha provocato gravi ferite al 34enne coinvolto.

Scontro tra auto e bicicletta a Subbiano: ciclista 34enne grave alle ScotteNella serata di ieri ad Arezzo, si è verificato uno scontro tra un'auto e una bicicletta in via Amendola.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.