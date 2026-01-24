Arezzo incidente stradale | ciclista grave dopo lo scontro con un’auto in via Amendola

Nella serata del 23 gennaio 2026 ad Arezzo, in via Amendola, un incidente tra un'auto e un ciclista ha provocato gravi ferite al 34enne coinvolto. L'intervento dei soccorsi ha permesso il trasferimento del ciclista in ospedale, dove si trova in condizioni preoccupanti. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità per chiarire le cause di questo scontro.

E' ricoverato in gravi condizioni un ciclista di 34 anni che si è scontrato con un'auto, rimanendo ferito in modo grave, nella serata di ieri, 23 gennaio 2026, ad Arezzo, in via Amendola. L'allarme al 118 dell'Asl Toscana Sud Est è scattato alle 21.49. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Subbiano, un'automedica di Arezzo e la polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il ciclista è stato trasportato in codice 3 al pronto soccorso dell'ospedale Le Scotte di Siena. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

