Scontri Torino M5S al centrodestra | Molti di voi contenti dell’agente aggredito così potete attaccare chi protesta

Riccardo Ricciardi, deputato del Movimento 5 Stelle, ha criticato il centrodestra per aver sfruttato gli scontri a Torino. Secondo lui, alcuni rappresentanti politici sembrano felici dell'aggressione a un agente delle forze dell’ordine, perché così possono attaccare chi manifesta. Ricciardi denuncia che questa strategia mira a distogliere l’attenzione dai problemi reali e alimenta tensioni. Il deputato segnala anche che questa situazione viene usata per screditare chi si oppone alle decisioni del governo. Un esempio di questa dinamica si è visto nelle recenti discussioni pubbliche sui disordini in città.
Riccardo Ricciardi, deputato del Movimento Cinque Stelle, accusa la maggioranza di fare un “killeraggio” mediatico e politico nei confronti di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Poi attacca in merito agli scontri avvenuti a Torino durante il corteo per Askatasuna, il centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. “Vi ha fatto paura il popolo che manifestava pacificamente” e “ha manifestato pacificamente per settimane. E io sono assolutamente convinto che molti di voi, quando hanno visto quell’azione infame e vigliacca nei confronti del poliziotto a terra a Torino, sono stati contenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
