Scontri a Torino il corteo pro Askatasuna si trasforma in assalto | agente aggredito a martellate

Questa mattina a Torino, un corteo di sostenitori di Askatasuna si è trasformato in un vero e proprio caos. La manifestazione, iniziata pacificamente, si è conclusa con scontri violenti: barricades, pietre e fuoco. Durante gli scontri, un agente è stato colpito e aggredito con un martello. La polizia ha cercato di contenere la situazione, ma la tensione è salita rapidamente, lasciando la città sotto shock.

Doveva essere una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. È finita con Torino avvolta dal fumo dei lacrimogeni, cassonetti in fiamme, pietre e bottiglie scagliate contro le forze dell'ordine, un mezzo della polizia incendiato e diversi feriti portati in ospedale. Il corteo nazionale arrivato oggi in città da tutta Italia e dall'estero si è trasformato, nel tardo pomeriggio, in una lunga scena di guerriglia urbana che nulla ha a che vedere con il diritto di manifestare. La giornata era iniziata con tre concentramenti - a Palazzo Nuovo, Porta Nuova e Porta Susa - poi confluiti in un unico corteo lungo il Po.

