Torino scontri al corteo per Askatasuna L’agente aggredito | Ero da solo ho avuto paura

Scene di guerriglia si sono scatenate a Torino durante un corteo in solidarietà con il centro sociale Askatasuna. Un agente della polizia, in servizio a Torino ma originario di Padova, ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di manifestanti. L’uomo, Alessandro Calista, 29 anni, ha spiegato di essere rimasto da solo e di aver avuto paura quando gli hanno sferrato calci, pugni e anche un colpo con un martello. La polizia ha cercato di contenere gli scontri, ma tra i manifestanti c’è chi ha risposto con viol

Scene di guerriglia dopo il corteo in sostegno al centro sociale Askatasuna a Torino. Corriere della Sera e Repubblica riportano la testimonianza di Alessandro Calista, 29 anni, l’agente vittima di un pestaggio da parte di un gruppo di manifestanti che lo hanno colpito anche con un martello, in servizio al Reparto mobile di Padova a Torino. “Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati, non so quanti fossero, ma erano tanti, sono finito per terra, ho perso il casco mentre mi prendevano a calci, ho provato a proteggermi la testa, poi ho sentito un dolore terribile alla coscia” e ancora: “Sto bene e vi ringrazio per la vicinanza, ho fatto solo il mio dovere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, scontri al corteo per Askatasuna. L’agente aggredito: “Ero da solo, ho avuto paura” Approfondimenti su Askatasuna Torino Scontri a Torino, il corteo pro Askatasuna si trasforma in assalto: agente aggredito a martellate Questa mattina a Torino, un corteo di sostenitori di Askatasuna si è trasformato in un vero e proprio caos. Torino, chi è l’agente aggredito nel corteo per Askatasuna Si chiama Alessandro Calista, ha 29 anni e lavora nel reparto Mobile di Padova. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. LIVE Scontri a Torino al corteo dopo sgomebero Askatasuna. Guerriglia: diretta video Ultime notizie su Askatasuna Torino Argomenti discussi: Torino, guerriglia al corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Martellate, calci e pugni ad agente - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Scontri in coda al corteo di Torino per il centro sociale Askatasuna; Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna. Meloni: Colpito lo Stato. La solidarietà di Mattarella. Torino, scontri al corteo per Askatasuna: lanciate bombe carta, la polizia risponde con i lacrimogeni. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo StatoLa tensione è salita dopo che una parte dei manifestanti sono entrati in corso Regina dove c’era la sede del centro sociale ... quotidiano.net Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo StatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato ... tg24.sky.it Momenti di tensione a Torino durante il corteo per Askatasuna, dove un agente di polizia è rimasto ferito negli scontri. Il poliziotto è stato accerchiato e colpito mentre si trovava a terra, con pugni, calci e martellate. Sull’episodio è intervenuta la presidente del C - facebook.com facebook Ho appena parlato con il poliziotto aggredito a martellate durante gli scontri di Torino.Gli ho espresso la mia vicinanza insieme all’affetto ed alla stima che,come tutti gli italiani,nutro nei confronti delle forze dell’ordine.Figli del popolo aggrediti da figli di papà x.com

