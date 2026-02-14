Porto di Salerno sos per il Circolo Canottieri Irno | c’è il rischio scomparsa

Il Circolo Canottieri Irno di Salerno rischia di chiudere a causa delle difficoltà legate alla gestione del Porto di Salerno. La struttura ha lanciato un appello, invitando i soci e i residenti a godersi il panorama mentre ancora è possibile, perché potrebbe sparire nel giro di pochi mesi. La minaccia deriva dal rischio di perdere l’accesso alle aree di imbarco e alle strutture di cui si servono da decenni.

Tempo di lettura: 2 minuti "Affacciatevi! guardate il panorama perché non sappiamo per quanto ancora potrete farlo". Il suggerimento che viene dato ai giornalisti che hanno partecipato alla conferenza stampa presso il circolo canottieri Irno, convocata stamattina, è tutta racchiusa nella preoccupazione di chi invita a fare le immagini dalla terrazza del circolo destinato a scomparire, così come altre strutture situate nella darsena del porto. Secondo il nuovo Piano regolatore portuale di Salerno, attualmente al vaglio ministeriale per i pareri di impatto ambientale, oltre all'ampliamento del molo di ponente verso Vietri che dimezzerebbe la spiaggia libera di via Ligea, é prevista anche la riconversione della vecchia darsena.