Livigno esulta | Flora Tabanelli bronzo olimpico nel freeski big air una storia italiana sulla neve

Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo olimpico nel freeski big air a Livigno, un risultato che porta in alto il nome dell’Italia sulla neve. La medaglia arriva dopo anni di allenamenti intensi e sacrifici, dimostrando la crescita di questo sport nel nostro paese. La sua performance ha sorpreso gli appassionati, che hanno visto in lei un talento emergente e determinato.

Una Medaglia di Bronzo tra le Nevi di Livigno: Flora Tabanelli Scrive la Storia del Freeski Italiano. Livigno, 16 febbraio 2026 – Un'esplosione di gioia e orgoglio nel cuore delle Alpi. Flora Tabanelli, diciottenne bolognese, ha conquistato la medaglia di bronzo nel big air ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, regalando all'Italia un momento storico nel freeski. La giovane atleta ha saputo imporsi in una competizione avvincente, resa ancora più suggestiva da una fitta nevicata, dimostrando talento, coraggio e una straordinaria maturità tecnica. La Gara e l'Entusiasmo di una Prima Partecipazione Olimpica.