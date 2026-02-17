Schlein | ‘governo Meloni cavallo di Troia di Trump in Europa’

Elena Schlein ha accusato il governo Meloni di essere un cavallo di Troia di Trump in Europa, provocando divisioni e ostacolando l’approvazione di nuove politiche comuni. La leader del Partito Democratico ha detto che questa situazione rallenta i progressi necessari per rafforzare l’Unione e mette a rischio la sua unità. Recentemente, ha evidenziato come le scelte del governo italiano contribuiscano a creare tensioni tra gli Stati membri.

“Non solo ci isolate in Europa, ma come cavalli di Troia di Trump frenate il salto in avanti di integrazione necessaria alla sopravvivenza dell’Unione. Serve l’Europa federale, ma voi siete contrari”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera. “Servono le cooperazioni rafforzate, serve un grande piano di investimenti comuni finanziati da Eurobond. Ma voi no, non avete il coraggio di fare questa battaglia perché Orban e Trump non sono d’accordo. Serve una difesa europea, ma voi siete contrari perché preferite continuare a comprare le armi da Trump. La vostra subalternità a Trump la paga a caro prezzo l’Italia”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

