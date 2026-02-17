Mo | Schlein ' destra come cavallo Troia di Trump frena salto in avanti Ue'

Elly Schlein ha accusato la destra italiana di ostacolare i progressi dell’Unione Europea, paragonandola a un cavallo di Troia che blocca le riforme fondamentali. Durante una conferenza a Roma, ha sottolineato come questa opposizione interna riduca le possibilità di un’integrazione più forte, indispensabile per affrontare le sfide future.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Non solo ci isolate in Europa, ma come cavalli di Troia di Trump, frenate il salto in avanti di integrazione necessaria alla sopravvivenza dell'Unione. Serve l'Europa federale, ma voi siete contrari. Servono le cooperazioni rafforzate, serve un grande piano di investimenti comuni finanziati da eurobond, ma voi no, non avete il coraggio di fare questa battaglia perché Orbán e Trump non sono d'accordo. Serve una difesa europea, ma voi siete contrari perché preferite continuare a comprare le armi da Trump". Lo dice Elly Schlein parlando in aula alla Camera per le comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Ue: Schlein, 'serve salto di qualità, con Trump finito mondo di prima'**L’Italia e l’Europa si trovano di fronte a una fase di cambiamenti profondi, con l’assenza di figure come Trump che modificano gli equilibri globali.

**Mo: Schlein, 'Italia al Board perchè Meloni non riesce a dire di no a Trump'**Giorgia Meloni ha deciso di non opporsi alla proposta di Trump, portando l’Italia nel Board of Peace.

